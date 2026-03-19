В Омске 31 марта стартует прием заявлений в первые классы

В Омске 31 марта в 9:00 начнется прием заявлений на зачисление детей в первые классы бюджетных школ. Об этом на пресс-конференции в Омском городском пресс-центре сообщила первый заместитель директора департамента образования администрации Омска Лариса Жукова.
Как уточнили в мэрии, единая дата старта установлена министерством образования Омской области для всех школ региона. Первый этап приемной кампании, когда документы подаются по месту регистрации, продлится до 6 июля. После этой даты родители смогут претендовать на свободные места в любых школах, независимо от прикрепления к микроучастку.
Подать документы можно тремя способами: через портал «Госуслуги», лично в школе или по почте. При этом именно электронный формат остается самым востребованным. С 17 марта на «Госуслугах» уже можно заполнить черновик заявления и прикрепить необходимые документы, а в день старта кампании родителям останется лишь нажать кнопку «Отправить». Такой способ, как отмечают в департаменте образования, позволяет избежать очередей у школ.
По прогнозу городского департамента образования, в 2026 году в первые классы омских школ пойдут около 10,5 тысячи детей. Это меньше, чем в предыдущие годы, что связывают с продолжающимся снижением рождаемости. По словам Ларисы Жуковой, комплектование школ начнется уже в апреле и будет ориентировано именно на эту цифру.
В департаменте также напомнили, что никаких вступительных испытаний для будущих первоклассников закон не предусматривает. От ребенка не требуется специальной подготовки — важнее психологическая готовность семьи, поддержка со стороны родителей и постепенное привыкание к школьному режиму дня еще до 1 сентября.