Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Муниципальные парковки Казани будут работать без взимания платы с 20 по 22 марта

Это связано с празднованием Ураза-байрама.

Источник: Город Казань.KZN.RU

В пятницу, 20 марта, жители и гости Казани смогут бесплатно воспользоваться муниципальными парковками. Причиной стало празднование Ураза-байрама.

Также стоянки будут работать на безвозмездной основе в выходные дни — 21 и 22 марта, сообщили в комитете по транспорту.

Напомним, в день Ураза-байрама общественный транспорт, маршруты которого проходят через мечети города, начнет следовать в 5:00.

Изменения в расписании затронут автобусные маршруты №№ 1, 2, 5, 6, 10, 10а, 15, 23, 29, 30, 31, 35, 35а, 37а, 43, 47, 53, 54, 55, 56, 63, 68, 74, 75, 91; троллейбусы №№ 1, 2, 12 и трамваи №№ 5 и 5а.

Также в городе с 19 по 21 марта будет временно ограничено движение транспорта по улицам Шигабутдина Марджани, Каюма Насыри и Проспекте Альберта Камалеева. Это связано с проведением фестиваля «Рамазан Фест» и праздника прихода весны Навруз.