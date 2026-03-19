Муниципальные парковки Казани будут работать без взимания платы с 20 по 22 марта

В пятницу, 20 марта, жители и гости Казани смогут бесплатно воспользоваться муниципальными парковками. Причиной стало празднование Ураза-байрама.



Также стоянки будут работать на безвозмездной основе в выходные дни — 21 и 22 марта, сообщили в комитете по транспорту.



Напомним, в день Ураза-байрама общественный транспорт, маршруты которого проходят через мечети города, начнет следовать в 5:00.



Изменения в расписании затронут автобусные маршруты №№ 1, 2, 5, 6, 10, 10а, 15, 23, 29, 30, 31, 35, 35а, 37а, 43, 47, 53, 54, 55, 56, 63, 68, 74, 75, 91; троллейбусы №№ 1, 2, 12 и трамваи №№ 5 и 5а.



Также в городе с 19 по 21 марта будет временно ограничено движение транспорта по улицам Шигабутдина Марджани, Каюма Насыри и Проспекте Альберта Камалеева. Это связано с проведением фестиваля «Рамазан Фест» и праздника прихода весны Навруз.