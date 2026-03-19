Сборная Красноярского края заняла второе место на всероссийских соревнованиях по северному многоборью

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Одинцово Московской области с 11 по 18 марта прошли всероссийские соревнования по северному многоборью.
В турнире участвовали спортсмены из семи регионов России.
По итогам соревнований сборная Красноярского края завоевала серебряные медали в командном зачете среди мужчин и женщин. В юниорской категории команда региона заняла первое место.
В личном зачете среди мужчин серебряным призером стал Дмитрий Высокос, бронзовую медаль завоевал Егор Яптунэ. Среди юниорок победу одержала Елена Никулова, среди юниоров третье место занял Сергей Яр.
Соревнования включали пять дисциплин северного многоборья: тройной национальный прыжок, метание топора на дальность, бег с палкой по пересеченной местности, метание тынзяна на хорей и прыжки через нарты.