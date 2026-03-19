20 универсальных идей подарков с цветами на день рождения

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Цветы остаются одним из самых популярных подарков на день рождения. Они создают праздничное настроение, выглядят красиво и подходят практически для любого человека.
Однако букет на день рождения часто хочется дополнить чем-то еще, чтобы подарок выглядел более продуманным и запоминающимся.
1. Коробка шоколада.
Классическое сочетание, которое подходит для большинства случаев. Качественный шоколад делает подарок более праздничным.
2. Макаруны.
Французские десерты часто выбирают для стильных подарков. Они хорошо смотрятся в подарочных коробках рядом с букетом.
3. Ароматическая свеча.
Свечи создают атмосферу уюта. Особенно популярны варианты с натуральными ароматами.
4. Чайный набор.
Можно выбрать коллекционный чай или травяной сбор в красивой упаковке.
5. Кофе.
Подойдет для людей, которые любят кофейные напитки. Иногда добавляют небольшую турку или стильную кружку.
6. Книга.
Хороший вариант для любителей чтения. Это может быть художественная литература или книга по интересам.
7. Мягкая игрушка.
Традиционный подарок, который часто выбирают для романтических поздравлений.
8. Открытка с личным текстом.
Иногда именно искренние слова делают подарок особенно запоминающимся.
9. Украшение.
Небольшой аксессуар — серьги, браслет или кулон — может стать приятным дополнением.
10. Косметический набор.
Косметика или уходовые средства часто включают в подарочные комплекты.
11. Фруктовая корзина.
Свежие фрукты делают подарок полезным и оригинальным.
12. Подарочный сертификат.
Практичный вариант, который позволяет получателю выбрать подарок самостоятельно.
13. Набор сладостей.
В коробке могут быть печенье, конфеты, карамель или мармелад.
14. Декоративная ваза.
Такой подарок удобен, если у получателя может не оказаться подходящей вазы для букета.
15. Ароматический диффузор.
Популярный подарок для дома, который помогает создать приятную атмосферу.
16. Фоторамка.
Можно добавить совместную фотографию или оставить рамку пустой для будущих снимков.
17. Плед.
Уютный текстиль часто дарят вместе с цветами, особенно в холодное время года.
18. Настольная игра.
Такой подарок подходит для друзей или семейных поздравлений.
19. Набор для творчества.
Это может быть набор для рисования, рукоделия или декоративных проектов.
20. Небольшой сувенир.
Фигурка, декоративный предмет или интерьерный аксессуар может дополнить букет.
Как сделать подарок более запоминающимся.
Даже простой подарок можно сделать особенным, если уделить внимание деталям.
Несколько небольших решений могут значительно усилить впечатление:
использовать красивую упаковку;
подобрать цветовую гамму букета и подарка;
добавить открытку с персональным текстом;
продумать оригинальный способ вручения.
Такие детали создают атмосферу праздника и делают подарок более личным.
