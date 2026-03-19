Forbes: Роскомнадзор перестал полностью справляться с блокировками в Интернете

У ТСПУ предусмотрен режим bypass (с англ. «обход»), пояснил источник в ИБ-департаменте крупной компании. Если система не справляется с обработкой трафика, его можно пустить напрямую, без фильтрации. По оценке собеседника Forbes, в настоящее время используется около 2,5 млн правил фильтрации, то есть параметров, по которым анализируется трафик. Мощность узлов ТСПУ далеко не одинакова, подчеркивает источник, и если какие-то из них не справляются с трафиком, то включают режим bypass: «Поэтому и становятся временно доступными заблокированные ресурсы».