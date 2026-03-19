За год в индустрию Волгоградской области вложили почти 200 млрд рублей

В Волгоградской области наблюдается значительный рост инвестиций в промышленность. В 2025 году компании региона освоили 193,7 миллиарда рублей, что почти в 1,3 раза больше, чем в предыдущем году, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Всего в основной капитал предприятий Волгоградской области вложили 398,6 миллиарда рублей.
По данным комитета промышленной политики, торговли и ТЭК Волгоградской области, большая часть этих средств — более 170 миллиардов рублей — пошла на развитие обрабатывающих производств. Также значительные инвестиции направили в энергетику (более 17,3 миллиарда рублей), добычу полезных ископаемых (4,4 миллиарда рублей) и водоснабжение (1,8 миллиарда рублей).
В прошлом году в регионе реализовывали 30 крупных индустриальных проектов. Один из самых масштабных — строительство комплекса по производству плоского нержавеющего проката. Это новое производство станет мощным стимулом для развития металлургии не только в Волгоградской области, но и во всей стране.