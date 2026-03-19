Профсоюз сказал, может ли наниматель удержать у белорусов из зарплаты «лишние» выплаты

Профсоюз сказал, могут ли у белорусов удержать из зарплаты «лишние» выплаты. Подробности сообщает Гомельское областное объединение профсоюзов.
В Гомельской области у повара одного из предприятий незаконно удержали часть заработной платы. Трудовой спор возник по причине несогласованности между подразделениями организации. Сотрудник временно исполнял обязанности заведующего производством. Вернувшись к своей основной работе, бухгалтерия и далее продолжила начислять женщине повышенный оклад. Так, за несколько месяцев образовалась переплата, составившая более 570 рублей.
Наниматель, заметив ошибку, не стал разбираться в причинах. Он просто удержал часть суммы из зарплаты сотрудника — 352 рубля.
В Трудовом кодексе указано: если переплата случилась не по причине счетной ошибки (речь идет про технический сбой или же арифметическую неточность), то взыскивать данные средства с сотрудника нельзя. Ошибки в управлении и внутренней коммуникации являются зоной ответственности нанимателя, а не сотрудника.
Гомельская областная организация профсоюза работников помогла торговли, потребительской кооперации и предпринимательства помогла защитить права повара. При мониторинге правовой инспектор труда обнаружил и другие нарушений. К примеру, ранее у работника дважды удерживали из заработной платы деньги за недостачу товаров. При этом объяснительные не запрашивались, соответствующие приказы о взыскании не оформлялись.
— Отсутствие своевременных приказов или плохой обмен данными между отделами — это не повод для удержаний из заработанной платы работника, — обратила внимание правовой инспектор труда Гомельской областной организации отраслевого профсоюза Юлия Вайнилович.
Итогом вмешательства профсоюзов стала официальная рекомендация, которую наниматель исполнил в полном объеме. Сотруднику вернули как удержанный оклад, так и незаконные «штрафы» за недостачу. Сумма составила 417,58 рубля.
