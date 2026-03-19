Профсоюз сказал, может ли наниматель удержать у белорусов из зарплаты «лишние» выплаты

В Трудовом кодексе указано: если переплата случилась не по причине счетной ошибки (речь идет про технический сбой или же арифметическую неточность), то взыскивать данные средства с сотрудника нельзя. Ошибки в управлении и внутренней коммуникации являются зоной ответственности нанимателя, а не сотрудника.