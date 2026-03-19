Глеб Никитин попросил отправлять поезда на центральные вокзалы Москвы

Правительство Нижегородской области обратилось к руководству РЖД с просьбой увеличить количество поездов, прибывающих в центр Москвы. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в ходе стратегической сессии по развитию маршрута «Золотое кольцо» в Координационном центре правительства РФ, передает ТАСС.
Глава региона подчеркнул, что перенос прибытия большинства составов, включая скоростные «Ласточки», на Восточный вокзал вызывает серьезный негатив у жителей. Глеб Никитин попросил железнодорожников пересмотреть расписание в пользу Курского и Ярославского вокзалов. Инициативу поддержал заместитель полпреда президента РФ в ПФО Алексей Кузьмицкий, предложив в первую очередь вернуть на Курский вокзал дневной поезд «Буревестник».
Представители аппарата правительства России подтвердили, что соответствующее поручение будет зафиксировано для дальнейшей проработки. В настоящее время основная часть поездов из Нижнего Новгорода прибывает на терминал вблизи станций метро «Локомотив» и «Черкизовская», что нижегородцы считают менее удобным для поездок в столицу.
Ранее сообщалось, что открылась продажа билетов на «Метеоры» из Нижнего Новгорода в Казань.