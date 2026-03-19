Красноярский музыкальный театр присоединился к акции «12 добрых дел — 12 лет единства»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярский музыкальный театр присоединился к всероссийской акции «12 добрых дел — 12 лет единства», приуроченной к 12-й годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
В рамках инициативы театр организует поддержку волонтерского центра «Золотые руки ангела», который занимается изготовлением защитной экипировки, носилок для раненых и другой необходимой помощи для участников специальной военной операции.
Жители Красноярска могут присоединиться к работе центра: принять участие в швейных работах, плетении маскировочных и антидроновых сетей, сборке фурнитуры, а также в формировании гуманитарной помощи. Специальные навыки не требуются.
Центр работает с понедельника по субботу с 10:00 до 16:00 по адресу: улица Матросова, 30 Т. Предварительная запись не требуется.
