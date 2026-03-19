В Балтийске открылся центр приема документов для оформления поставок природного газа — Беспрозванных

В Балтийске начал работу центр приема документов для оформления поставок природного газа. Тем обсудили накануне на оперативном совещании в правительстве, и вот, центр открылся по поручению Алексея Беспрозванных. Балтийцы могут подать документы для заключения или переоформления договора на поставку газа, оставить заявку на вызов контролера, не выезжая в Калининград.