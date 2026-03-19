В Балтийске открылся центр приема документов для оформления поставок природного газа — Беспрозванных

В Балтийске начал работу центр приема документов для оформления поставок природного газа. Тем обсудили накануне на оперативном совещании в правительстве, и вот, центр открылся по поручению Алексея Беспрозванных. Балтийцы могут подать документы для заключения или переоформления договора на поставку газа, оставить заявку на вызов контролера, не выезжая в Калининград.
По словам губернатора Алексея Беспрозванных, на сегодня газифицировано уже более 800 жилых помещений. Задача — к следующему отопительному сезону завершить все основные мероприятия по газификации домов.
Прием документов ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» в Балтийске ведется по будням с 08.00 до 17.00 по адресу: проспект Ленина, 67. Также услуги можно получить в дистанционном формате через личный кабинет «Мой газ» или на сайте поставщика ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург».