Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Балтийске открылся центр приема документов для оформления поставок природного газа — Беспрозванных

Местные жители могут обратиться к специалистам, не выезжая в Калининград.

Источник: Комсомольская правда

В Балтийске начал работу центр приема документов для оформления поставок природного газа. Тем обсудили накануне на оперативном совещании в правительстве, и вот, центр открылся по поручению Алексея Беспрозванных. Балтийцы могут подать документы для заключения или переоформления договора на поставку газа, оставить заявку на вызов контролера, не выезжая в Калининград.

По словам губернатора Алексея Беспрозванных, на сегодня газифицировано уже более 800 жилых помещений. Задача — к следующему отопительному сезону завершить все основные мероприятия по газификации домов.

Прием документов ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» в Балтийске ведется по будням с 08.00 до 17.00 по адресу: проспект Ленина, 67. Также услуги можно получить в дистанционном формате через личный кабинет «Мой газ» или на сайте поставщика ООО «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург».