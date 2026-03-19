В Якутии объявили конкурс по сбору охотничьих гильз с призом за самый большой вес

Министерство экологии Якутии запустило конкурс «Чистые угодья: сбор гильз». Охотников призывают не выбрасывать использованные патроны, а сдавать их на переработку, чтобы снизить загрязнение природы тяжелыми металлами, сообщает «КП — Якутия».

Свинец и медь из отстрелянных гильз попадают в почву и воду, нанося вред экологии и диким животным. Чтобы стимулировать охотников, того, кто сдаст самый большой вес в килограммах, ждет приз.

При этом есть условия: гильзы должны быть сухими, очищенными от капсюлей, остатков пороха, пуль, ржавчины и грязи. Принимаются они в удобной для взвешивания таре. Гильзы от спортивных патронов в конкурсе не участвуют.

