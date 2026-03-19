Площадь у ГорДК в Красноярске обновят в 2026 году

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Октябрьском районе благоустроят площадь перед Культурным центром на Высотной. Работы проведут в этом году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Площадь является одним из главных общественных пространств района — здесь проходят праздничные мероприятия, городские акции и массовые гуляния. За ее обновление проголосовали почти 30 тысяч жителей.

Проект предусматривает создание большой парадной зоны с тротуарной плиткой и уютных мест для отдыха по периметру. На территории установят скамьи, столики, навесы и качели, сделают новую систему освещения, высадят деревья и кустарники, которые защитят пространство от шума с проспекта Свободный.

Особенностью станет оригинальное мощение с элементами озеленения. Также планируется обустройство крытой сцены для мероприятий.

К благоустройству приступят после 9 мая, сообщили в мэрии.