Площадь у ГорДК в Красноярске обновят в 2026 году

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Октябрьском районе благоустроят площадь перед Культурным центром на Высотной. Работы проведут в этом году в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
Площадь является одним из главных общественных пространств района — здесь проходят праздничные мероприятия, городские акции и массовые гуляния. За ее обновление проголосовали почти 30 тысяч жителей.
Проект предусматривает создание большой парадной зоны с тротуарной плиткой и уютных мест для отдыха по периметру. На территории установят скамьи, столики, навесы и качели, сделают новую систему освещения, высадят деревья и кустарники, которые защитят пространство от шума с проспекта Свободный.
Особенностью станет оригинальное мощение с элементами озеленения. Также планируется обустройство крытой сцены для мероприятий.
К благоустройству приступят после 9 мая, сообщили в мэрии.