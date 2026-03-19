12-й по счету мотоцикл отправили нижегородские волонтеры землякам на СВО. В отправке техники на передовую приняли участие зампред Общественной палаты Нижнего Новгорода Роман Пермяков, директор центра военно-патриотического воспитания «Авангард» Андрей Нестеренко, глава исполкома РО «Боевого братства», комиссар Ассоциации ветеранов СВО Нижегородской области Михаил Залыгин и другие волонтеры.
Акция прошла в честь Дня воссоединения Крыма с Россией. Технику закупили на личные средства и теперь отправят ее в зону спецоперации — сделают это волонтеры из «Команды Победы». Ранее о мотоцикле просили сами военнослужащие для подвоза боекомплектов и материалов на передовой, передислокации и эвакуации.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что ветеран из Семенова рассказал о истории народного музея воинской славы.