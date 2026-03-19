На одном из омских маршрутов отменили льготный проезд по «Омке»

Омичи пожаловались на отмену льготного проезда по карте «Омка» в салонах автобуса № 135 («Театральная площадь»— «Подгородка»). Обращение опубликовано в телеграмм-канале депутата Госдумы от Омской области Оксаны Фадиной. В частности, речь идет о карте школьника.
«Карта “Омка” школьника там не работает. Почему по ней списывают полную плату?», — пожаловалась омичка.
Напомним, для нельготной категории граждан проезд по безналичной форме оплаты в общественном транспорте Омска стоит на данный момент 40 рублей. Для школьников — 30. Разница существенная, однако на маршруте № 135, как оказалось, хозяин-барин. Ситуацию пояснили в региональном минтрансе.
Как рассказали в ведомстве, маршрут № 135 является межмуниципальным, и финансовые потери за льготную провозную плату перевозчику не компенсируются.
«Из-за финансовых потерь, не компенсируемых областным бюджетом, и сложной финансовой ситуации, перевозчиком было принято решение об отмене льгот для пассажиров», — сообщили в минтрансе.