Несколько советов по политически грамотному отдыху

Быть политологом в наши дни очень сложно. Еще вчера ты был уважаемым вирусологом. Потом пришлось срочно переквалифицироваться в военного эксперта. И вот, кажется, настало время для новой трансгрессии — пора становиться спецом по туризму.
Дело в том, что война в Иране стала не только трагедией международного масштаба, но и личным испытанием для многих туристов. Кто-то неожиданно для себя оказался прямо посреди полномасштабной региональной войны. Кому-то пришлось срочно перестраивать планы на отдых. А кто-то, наверное, плотно задумался. Летний сезон отпусков впереди, попадать впросак не очень хочется, поэтому для отдыха желательно выбрать страну, которая точно не полыхнет хотя бы в ближайшие полгода.
Вот только как не ошибиться? Тем, у кого есть время и желание, могу предложить беспроигрышный вариант: купить в ближайшем книжном томик с пророчествами Владимира Жириновского. Ну или почитать эту статью — я на лавры патриарха российской политики не претендую, но лаконичный обзор мировой напряженности сделать тоже могу.
Любителей Че Гевары и сигар спешу сразу разочаровать. Куба не лучшее место для отдыха в этом году.
Достаточно сказать, что «Остров Свободы» — это потенциальная следующая мишень для администрации Дональда Трампа. США уже устроили Гаване тяжелую энергетическую блокаду, из-за которой оттуда пришлось вывозить всех туристов. А сам президент США то и дело намекает на «дружественный» захват Кубы. Власти страны вроде бы уже пошли на переговоры с Вашингтоном, но Иран тоже делал это, и чем все закончилось — мы прекрасно знаем.
Зловещая тень Трампа, кстати, довлеет и над соседней Мексикой. Мало того, что в стране есть много нефти, так еще президент США норовит разворошить местный наркокартельный улей. В феврале его давление уже привело к мини-войне на улицах мексиканских городов — и сомнениям, что после этого Мехико сумеет провести в июне чемпионат мира по футболу. Президент страны Клаудиа Шейнбаум уверяет, что все под контролем. Но ради безопасности за мундиалем, наверное, лучше будет понаблюдать из другого места.
С Ближним Востоком и так все понятно. Сейчас регион — это сплошная черная дыра из рисков и неопределенности.
Причем это касается не только государств Персидского залива, которые невольно попали под раздачу, но и таких курортных мекк, как Турция и Египет. Над Турцией уже пролетали иранские дроны и ракеты. Пока случаи единичные, но надо помнить, что Турция — член НАТО, на территории которого находится много американских баз. Все они в теории могут стать мишенью для иранцев, если конфликт затянется. Плюс в том, что на южном побережье, где находится Анталья и другие популярные курорты, американцев нет. А вот вокруг Измира военная инфраструктура НАТО очень развита — это стоит иметь в виду.
С Египтом ситуация сложнее. Внешне Каир старается оставаться вдалеке от военных разборок. Но война сказывается и на нем: страна сильно страдает от блокады морских торговых артерий, экономика стагнирует, а политическое напряжение растет тихой сапой. В этом смысле Египет можно сравнить с темной лошадкой — прокатиться вполне можно, но и об осторожности тоже не стоит забывать.
Главная потенциальная зона конфликта в Южной Азии — это Пакистан.
Сейчас страна находится в крупномасштабном конфликте с Афганистаном, в прошлом году она недолго воевала с Индией. Полагаю, туда мало кто ездит. Но экстремалам все равно на заметку.
Путешественники в Таиланд, не расслабляемся! В последний год эта страна время от времени устраивает пограничные конфликты с соседней Камбоджей. Только в прошлом году бои вспыхивали трижды — в последний раз в декабре. Тогда они, кстати, докатились до прибрежной провинции Трат, которая находится примерно в трех часах езды от Паттайи. Прошлогодние боевые действия так и не разрешили противоречия, поэтому боевые действия вполне могут повториться и в этом году. Маловероятно, что они затронут Паттайю. Но если что — тот же Пхукет находится подальше от тайско-камбоджийской границы.
За исключением Таиланда и Камбоджи, остальная Азия остается относительно спокойной. Китай и Япония находятся в серьезном дипломатическом клинче с ноября прошлого года — но до вооруженного столкновения этому конфликту еще очень далеко. В зоне риска находится разве что Тайвань. Впрочем, серьезных предпосылок для эскалации этого кризиса в этому году нет. Пользуемся, пока можно.
Ну и общий совет. При выборе направления для отпуска обязательно учитывать три фактора: находится ли ваша страна в центре геополитических разборок? Есть ли там нефть или военные базы третьих стран?
И сможет ли Дональд Трамп найти ее на карте?
Если по всем вопросам ответ «нет», то можете быть уверены — ваша поездка пройдет с минимальными рисками. Наверное, поэтому самые безопасные туристические места — это островные государства, вроде Мальдив.
Особняком среди спокойных стран стоит КНДР (да, я не шучу). Пхеньян никто трогать однозначно не будет — просто потому что у него есть ядерное оружие. Скорее всего, там вас ждет весьма своеобразный туристический опыт. Но в таком уж мире мы живем: атомная бомба нынче важна не меньше, чем райские пейзажи.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции.