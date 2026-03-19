Глава Воронежа Сергей Петрин посетил ученый совет ВГМУ памяти профессора Игоря Есауленко

В Воронежском государственном медицинском университете имени Бурденко состоялся ученый совет, посвященный памяти и 70-летию со дня рождения профессора Игоря Эдуардовича Есауленко. В мероприятии приняли участие председатель Воронежской областной Думы Юрий Матузов, заместитель председателя облправительства Олег Мосолов, министр здравоохранения региона Игорь Банин, глава Воронежа Сергей Петрин, а также члены ученого совета, приглашенные гости и студенты.
Открывая встречу, исполняющий обязанности ректора Иван Мошуров подчеркнул многогранность личности Игоря Есауленко, отметив его огромный вклад не только в науку, но и в творческую жизнь вуза — именно он дал старт многим студенческим проектам.
Профессор Есауленко являлся автором более 400 научных публикаций, включая 17 монографий и 7 учебников, утвержденных Минздравом России. Под его руководством были защищены 15 кандидатских и 4 докторские диссертации. Он возглавлял диссертационный совет, был главным редактором и членом редколлегий авторитетных научных журналов, а его заслуги получили признание как в России, так и за рубежом.
Символичным моментом церемонии стало вручение мантии и диплома профессора его сыну, Дмитрию Есауленко, который пообещал передать реликвии в музейный комплекс университета.
Глава Воронежа Сергей Петрин поделился воспоминаниями о том, как впервые посетил медуниверситет по приглашению Общественной палаты в феврале 2025 года. Он отметил, что его тогда впечатлило внимание ректора не только к профессиональной подготовке врачей, но и к изучению истории и культуры, тому, что формирует гармоничность личности и любовь к родному городу.
Мэр напомнил, что в мае прошлого года было подписано соглашение о сотрудничестве между администрацией и вузом. Документ предусматривал совместные мероприятия, включая научные сессии для школьников. Тогда обсуждали и вопрос улучшения медпомощи на базе университетских клиник.
Один из важных проектов сегодня — предуниверсарий при медуниверситете. Ученики медицинских классов школы № 28 и гимназии имени Платонова занимаются в профильных классах, регулярно посещают экскурсии в вузе и участвуют в научных конференциях, включая престижную Бурденковскую. На сегодняшний день к проекту присоединились более 500 школьников, а в текущем учебном году в профильных классах обучается 75 ребят.
— Уверен, что сотрудничество с вузом, который возглавил Иван Петрович Мошуров, будет продолжено. Я всегда готов к диалогу, встречам с ребятами, — заключил Сергей Петрин.