Эксперты: импортные смартфоны не будут работать в российских 5G-сетях

В настоящее время подавляющее большинство мобильников в стране — зарубежного производства. Их обладателям придется довольствоваться услугами 3G или LTE.

Волгоградцев предупреждают: импортные смартфоны не смогут работать в российский 5G-сетях. Как следует из проекта приказа Минцифры, их подключение будет возможно только через отечественные криптоалгоритмы, которые не поддерживают зарубежные производители.

Иностранные алгоритмы смогут применяться только до 2032 года.

О риске того, что импортные аппараты не удастся подключить к российским 5G-сетям, говорит представитель Центра компетенции НТИ на базе МГУ Тимофей Воронин.

«Международные поставщики могут внедрить российские решения, но в таком случае требуются твердые гарантии их закрепления на рынке и стандартизация на международном уровне», — цитируют эксперта «Известия».

Между тем в настоящее время подавляющее большинство мобильников в стране — зарубежного производства. Их обладателям придется довольствоваться услугами 3G или LTE, что ограничит доступ к быстрому интернету.

