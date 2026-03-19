Эксперты: импортные смартфоны не будут работать в российских 5G-сетях

Волгоградцев предупреждают: импортные смартфоны не смогут работать в российский 5G-сетях. Как следует из проекта приказа Минцифры, их подключение будет возможно только через отечественные криптоалгоритмы, которые не поддерживают зарубежные производители.
Иностранные алгоритмы смогут применяться только до 2032 года.
О риске того, что импортные аппараты не удастся подключить к российским 5G-сетям, говорит представитель Центра компетенции НТИ на базе МГУ Тимофей Воронин.
«Международные поставщики могут внедрить российские решения, но в таком случае требуются твердые гарантии их закрепления на рынке и стандартизация на международном уровне», — цитируют эксперта «Известия».
Между тем в настоящее время подавляющее большинство мобильников в стране — зарубежного производства. Их обладателям придется довольствоваться услугами 3G или LTE, что ограничит доступ к быстрому интернету.
