Как изменится курс тенге в ближайшие дни — ожидаемые колебания

Курс казахстанского тенге на бирже KASE в середине недели немного скорректировался, заняв более стабильную и логичную позицию.

Курс казахстанского тенге на бирже KASE в середине недели немного скорректировался, заняв более стабильную и логичную позицию, передает DKNews.kz.

После избыточного укрепления в предыдущие дни, валюта вернулась к более сбалансированному уровню. Торги в среду для доллара США закрылись на отметке 482,55 тенге.

Валютные колебания и прогнозы.

Позитивная ситуация для казахстанского тенге остаётся в целом, однако на фоне глобальных экономических факторов возможны небольшие колебания курса. В частности, на валютный рынок влияют и события на международной арене, в том числе рост цен на нефть, который в очередной раз связался с эскалацией ближневосточного конфликта. Баррель нефти марки Brent подорожал до $108,91.

Прогнозы на четверг.

Ожидаемые колебания курсов иностранных валют на четверг:

Доллар США: 475−490 тенге Евро: 550−570 тенге Российский рубль: 5,75−6,00 тенге Китайский юань: 69−71 тенге.

Ситуация на рынке нефти.

Нефтяной рынок остаётся под давлением геополитических рисков. Несмотря на осторожное отношение к рискам, цены на нефть продолжают расти, что влияет на валютные курсы в странах, зависимых от внешней торговли энергоносителями.

