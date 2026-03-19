Одной из ключевых площадок Siberian Power Show-2026 станет фанпарк «Бобровый лог»

С 27 по 29 марта в Красноярском крае пройдет международный фестиваль Siberian Power Show. Ежегодное мероприятие соберет спортсменов из России, Африки, Европы и Северной Америки. Впервые событие пройдет в фанпарке «Бобровый лог». Соревнования в различных силовых дисциплинах и яркое спортивное шоу станет частью празднования 20-летнего юбилея фанпарка, которое отмечается в этом году. В «Бобровый лог» приедут настоящие звезды силового экстрима и сильнейшие люди планеты. В программе фестиваля: открытый Кубок мира НАП по пауэрлифтингу, соревнования по силовому экстриму среди любителей и профессионалов, турнир по армрестлингу, который развернется прямо на вершине канатной дороги К1. Кроме того, пройдут соревнования по ледолазанию, забег в гору и многие другие. Напомним, генеральным партнером фестиваля является «Норникель». В «Бобровый лог» приедут и сильнейшие люди Заполярья Красноярского края. Так, в турнире по силовому экстриму примет участие сотрудник департамента промышленной безопасности компании «Норникель» Артем Миронов. Он является обладателем внушительной коллекции спортивных титулов: абсолютный чемпион по жиму штанги лежа чемпионата мира НАП 2021 года, бронзовый призер чемпионата мира по стронгмену 2024 года, многократный победитель и призер соревнований по армрестлингу. В прошлом году Артем Миронов установил силовой рекорд, протащив 21-тонный самосвал. Он также установил рекорд Красноярского края в жиме на брусьях с весом 105 кг, установленный на Siberian Power Show прошлых лет. В этом году норильчанин покажет себя в экстремальных дисциплинах на поднятие бревен, камней Атласа и других снарядов весом более 100 килограммов. На предстоящем фестивале свои возможности представит также команда Федерации силового экстрима Норильска, ранее успешно проявившая себя на Siberian Power Show. Год назад представители заполярного города победили в общекомандном первенстве Кубка мира Национальной ассоциации пауэрлифтинга, получив в общей сложности 42 награды. В этом году участники из Норильска примут участие в классических силовых дисциплинах: троеборье, отжимания на брусьях, подъем штанги на бицепс, армейский жим и прочие. По словам главы федерации Максима Коптелова, сейчас команда состоит из девяти спортсменов, среди которых двое представительниц прекрасного пола, а младшему спортсмену исполнилось лишь 17 лет. В настоящее время ребята усиленно готовятся, стремясь снова продемонстрировать высокий уровень выступлений. Предполагается, что «Бобровый лог» будет не просто одной из центральных площадок фестиваля, но также местом установления нового достижения в направлении трекпул — тяга ратрака. Прямо перед зрителями появится совершенно новая дисциплина экстремального силового спорта: двое спортсменов из Абакана, Дмитрий Воронецкий и Петр Мартыненко, попробуют сдвинуть с места машину для подготовки горнолыжных трасс массой более 7,4 тонн, используя тросы. Если спортсменам удастся преодолеть дистанцию в 4,5 метра менее чем за полторы минуты, они станут первыми рекордсменами в этой необычной спортивной категории. Стоит отметить, что «Бобровый лог» на протяжении длительного времени активно поддерживает спорт: здесь проходили подготовку многие поколения чемпионов, постоянно тренируются воспитанники красноярских спортивных школ, регулярно проводятся российские чемпионаты и кубки по зимним дисциплинам. Siberian Power Show открывает новую главу в спортивной хронике фанпарка, который был возведен в Красноярске компанией «Норникель» в 2006 году.