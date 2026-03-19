Калининградская компания выкупает здание бывшей комендатуры на Клинической за 106 млн рублей

Компания «Гарант Строй» стала победителем торгов по продаже здания бывшей комендатуры на улице Клинической в Калининграде. Информацию об этом опубликовали на площадке «РТС-Тендер».
Исторический объект выставили на продажу с начальной стоимостью 27,7 миллиона рублей. На торги поступило шесть заявок. В аукционе участвовали предприниматели Геннадий Дубин и Георгий Комаров, «Автотор Холдинг Инвест», казанская компания «Инвест-Капитал», «Семья-Инвест» Олега Пономарёва, а также ООО «Гарант Строй» Светланы Пахомовой. Последняя организация предложила наибольшую цену — 105,8 миллиона.
Историческое сооружение располагается на улице Клинической, 65−67. Корпорация развития Калининградской области проводила открытый аукцион на право заключения договора купли-продажи здания с кадастровым номером 39:15:132403:47. Оно признано объектом культурного наследия регионального значения. В лот входил земельный участок под ним площадью 2,5 тысячи квадратных метров с кадастровым номером 39:15:132403:559.
Ранее в Калининграде завершили обследование исторического здания комендатуры. Работы длились более полугода. Эксперты пришли к выводу, что перекрытия и кровля здания находятся в аварийном состоянии, фундаменты работоспособны, а несущие конструкции, выполненные из исторического керамического кирпича, работоспособны ограниченно.
В 2017 году в здание на Клинической планировали перевезти суд Московского района. На проект приспособления потратили около семи миллионов рублей, однако он не прошёл экспертизу. Позже объект передали в региональную собственность. В 2023 году правительство решило внести бывшую комендатуру в уставной капитал Корпорации развития Калининградской области для реализации инвестпроекта.
В сентябре 2024-го бывший глава организации Андрей Толмачёв рассказывал, что сейчас решается вопрос с пользователями здания. К поиску инвесторов планировали приступить через год. Экс-директор Корпорации развития предполагал, что там можно разместить гостиницу или санаторный объект.
Здание комендатуры Кёнигсберга на нынешней улице Клинической построили в 1889 году. Объект украшают ризалиты, межэтажные и венчающие карнизы, а также порталы, над которыми выполнены горельефы голов Марса и Афины.
В апреле 2005-го в здании произошёл пожар, из-за которого сгорели крыша и перекрытия верхнего этажа. В 2007 году старинное сооружение признали объектом культурного наследия регионального значения.