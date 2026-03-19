Калининградская компания выкупает здание бывшей комендатуры на Клинической за 106 млн рублей

В 2017 году в здание на Клинической планировали перевезти суд Московского района. На проект приспособления потратили около семи миллионов рублей, однако он не прошёл экспертизу. Позже объект передали в региональную собственность. В 2023 году правительство решило внести бывшую комендатуру в уставной капитал Корпорации развития Калининградской области для реализации инвестпроекта.