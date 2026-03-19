Калининградская компания выкупает здание бывшей комендатуры на Клинической за 106 млн рублей

Начальная цена исторического объекта составляла 27,7 миллиона рублей.

Компания «Гарант Строй» стала победителем торгов по продаже здания бывшей комендатуры на улице Клинической в Калининграде. Информацию об этом опубликовали на площадке «РТС-Тендер».

Исторический объект выставили на продажу с начальной стоимостью 27,7 миллиона рублей. На торги поступило шесть заявок. В аукционе участвовали предприниматели Геннадий Дубин и Георгий Комаров, «Автотор Холдинг Инвест», казанская компания «Инвест-Капитал», «Семья-Инвест» Олега Пономарёва, а также ООО «Гарант Строй» Светланы Пахомовой. Последняя организация предложила наибольшую цену — 105,8 миллиона.

Историческое сооружение располагается на улице Клинической, 65−67. Корпорация развития Калининградской области проводила открытый аукцион на право заключения договора купли-продажи здания с кадастровым номером 39:15:132403:47. Оно признано объектом культурного наследия регионального значения. В лот входил земельный участок под ним площадью 2,5 тысячи квадратных метров с кадастровым номером 39:15:132403:559.

Ранее в Калининграде завершили обследование исторического здания комендатуры. Работы длились более полугода. Эксперты пришли к выводу, что перекрытия и кровля здания находятся в аварийном состоянии, фундаменты работоспособны, а несущие конструкции, выполненные из исторического керамического кирпича, работоспособны ограниченно.

В 2017 году в здание на Клинической планировали перевезти суд Московского района. На проект приспособления потратили около семи миллионов рублей, однако он не прошёл экспертизу. Позже объект передали в региональную собственность. В 2023 году правительство решило внести бывшую комендатуру в уставной капитал Корпорации развития Калининградской области для реализации инвестпроекта.

В сентябре 2024-го бывший глава организации Андрей Толмачёв рассказывал, что сейчас решается вопрос с пользователями здания. К поиску инвесторов планировали приступить через год. Экс-директор Корпорации развития предполагал, что там можно разместить гостиницу или санаторный объект.

Здание комендатуры Кёнигсберга на нынешней улице Клинической построили в 1889 году. Объект украшают ризалиты, межэтажные и венчающие карнизы, а также порталы, над которыми выполнены горельефы голов Марса и Афины.

В апреле 2005-го в здании произошёл пожар, из-за которого сгорели крыша и перекрытия верхнего этажа. В 2007 году старинное сооружение признали объектом культурного наследия регионального значения.