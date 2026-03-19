В Челябинске в Ураза-байрам перекроют дорогу и запретят парковаться у мечети

В Челябинске 20 марта ограничат проезд автомобилей. Об этом предупредили в мэрии.
С 4:00 до 9:00 перекроют участок улицы Елькина между улицами Труда и Карла Маркса.
Одновременно запретят парковку на улице Городской, возле мечети Исмагила.
— По возможности воспользуйтесь альтернативными дорогами либо общественным транспортом, — обратились к горожанам в администрации Челябинска.
20 марта мусульмане будут отмечать Ураза-байрам. Это праздник, знаменующий окончание поста в месяц Рамадан. В Ураза-байрам принято совершать праздничную молитву, надевать лучшую одежду, готовить традиционные блюда и угощать ими соседей и родственников.