В Челябинске в Ураза-байрам перекроют дорогу и запретят парковаться у мечети

В Челябинске 20 марта будет ограничен проезд.

Источник: администрация Челябинска

В Челябинске 20 марта ограничат проезд автомобилей. Об этом предупредили в мэрии.

С 4:00 до 9:00 перекроют участок улицы Елькина между улицами Труда и Карла Маркса.

Одновременно запретят парковку на улице Городской, возле мечети Исмагила.

— По возможности воспользуйтесь альтернативными дорогами либо общественным транспортом, — обратились к горожанам в администрации Челябинска.

20 марта мусульмане будут отмечать Ураза-байрам. Это праздник, знаменующий окончание поста в месяц Рамадан. В Ураза-байрам принято совершать праздничную молитву, надевать лучшую одежду, готовить традиционные блюда и угощать ими соседей и родственников.