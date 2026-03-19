В Челябинске в Ураза-байрам перекроют дорогу и запретят парковаться у мечети

20 марта мусульмане будут отмечать Ураза-байрам. Это праздник, знаменующий окончание поста в месяц Рамадан. В Ураза-байрам принято совершать праздничную молитву, надевать лучшую одежду, готовить традиционные блюда и угощать ими соседей и родственников.