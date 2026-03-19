Алаудинов допустил, что раскритиковавший СВО Ремесло может быть в заложниках

Юрист и блогер Илья Ремесло, известный многолетней поддержкой российских властей, неожиданно выступил с резкой критикой СВО и президента, опубликовав серию постов в Telegram. На этом фоне в соцсетях стали предполагать, что его аккаунт взломали, но Ремесло записал несколько кружков, в которых подтвердил, что писал все по своей воле. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов предполагал, что блогер в заложниках, и решил ему позвонить. О чем говорили Ремесло и Алаудинов и какую реакцию вызвали слова блогера — в материале «Газеты.Ru».
Что случилось?
Юрист и блогер Илья Ремесло опубликовал в Telegram-канале несколько постов, в которых заявил, что больше не поддерживает российские власти и СВО.
«Я не подписывался на то, что происходит в стране», — сказал он, объясняя причины резкой смены позиции.
Посты блогера вызвали бурные обсуждения в соцсетях, в среде военкоров и журналистов. Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что не исключает, что Илья Ремесло мог оказаться под давлением или даже в заложниках.
По словам Алаудинова, изначально ему сообщили о возможном взломе Telegram-канала юриста. Он решил лично позвонить Ремесло, чтобы уточнить, что произошло, учитывая его прежнюю пророссийскую позицию. В разговоре Ремесло опроверг версию о взломе и подтвердил, что публикации сделаны им самим.
Командир «Ахмата» отметил, что такая резкая смена взглядов стала для него неожиданной: он трижды встречался с юристом и воспринимал его как «абсолютно здравомыслящего» человека, поддерживающего Россию. В связи с этим Алаудинов допустил, что обстоятельства могут быть более сложными.
«То, что он сейчас делает, это просто страшная вещь. Если он не находится там где-то в заложниках или еще что-то, что надо проверить, я так думаю», — отметил Алаудинов.
При этом сам Ремесло ответил тем, кто заявил о его резкой смене позиции.
«Многие говорят, что у меня как-то так быстро поменялись взгляды. На самом деле это далеко не так. Еще года два-три назад я начал писать про различные там ведомства, в которых идут хищения, про судей», — объяснил юрист.
Опроверг он и сообщения об отъезде из России. Ремесло записал видео из Северной столицы.
«По многочисленным просьбам тех, кто сомневается, что я нахожусь в России. Вот, пожалуйста, Санкт-Петербург. Нахожусь здесь и никуда отсюда не собираюсь уезжать», — объяснил он «Осторожно Media».
Депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с «Газетой.Ru» назвал новые взгляды Ремесло «истерикой» и предположил, что блогер изначально занимал антироссийскую позицию.
«Человек-проект, это человек, который, [если] даешь деньги, он будет делать, не даешь деньги, он перестает делать. Это люди без искреннего убеждения. Всегда видно, когда человек что-то делает, бьет наотмашь красиво и сочно, но при этом делает неискренне», — подчеркнул он.
Милонов не верит, что возможно так резко поменять свои убеждения. По его мнению, юристу будет стыдно за свои слова в будущем.
«Возможно он как блогер зарабатывал деньги. В связи с тем, что что-то пошло не так, на фоне того, что он перестал зарабатывать деньги, блог его перестали читать, рекламу давать, у него такое произошло, такая истерика», — предположил парламентарий.
Телеведущий Владимир Соловьев назвал Ремесло «случайным попутчиком власти». Он напомнил, что Ремесло долгие годы поддерживал российские власти и выступал против оппозиции, однако теперь резко изменил позицию.
«Весна же, еще обостряются душевные заболевания, начинают вербовать неустойчиво психических наших граждан», — прокомментировал Соловьев, добавив, что подобные «сбегающие попутчики власти» встречались и раньше.
Жестко на ситуацию отреагировали и авторы Telegram-канала «Два майора». Ремесло назвали мелочным человеком «понаписавшим себе на статью». «Два майора» пожелали ему «плохой отсидки» и добавили, что он выбрал себе «не ту страну».
Свою оценку дала и журналистка Ксения Собчак.
«С другой стороны — такое время, когда все люди свистят кукухой и все по-разному. Ну, может быть, с ним так просто и произошло», — сказала она.
Кто такой Илья Ремесло.
Илья Ремесло — российский юрист, публицист и общественный деятель, родился 5 сентября 1983 года в Ленинграде. Широкую известность он получил благодаря участию в резонансных юридических спорах и общественной деятельности, а также работе в Общественной палате РФ, членом которой был в 2017—2023 годах.
На протяжении многих лет Ремесло выступал в федеральных СМИ как эксперт и последовательно критиковал оппозиционных политиков, в частности Алексея Навального.
После начала СВО юрист активно высказывался по теме информационного сопровождения конфликта. В частности, он критиковал военных блогеров, обвиняя их в распространении сведений, не совпадающих с официальными данными, и призывал к правовой оценке таких публикаций. Он также выступал с критикой ряда публичных фигур, признанных иноагентами.
Еще в ноябре прошлого года Ремесло заявлял, что «доверяет Путину на все 100%», поскольку тот «знает что делает».