РЖД запустили первые продажи билетов на электричку через Max

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. РЖД запустили первые продажи билетов на электричку через мессенджер Max, следует из сообщения компании.

«Билет на электричку в Новосибирской области теперь можно купить в мессенджере Max. Специальный чат-бот теперь доступен пассажирам электричек АО “Экспресс-пригород”, — говорится в сообщении РЖД.

Работает это так. Для перехода в чат-бот можно отсканировать соответствующий QR-код (размещается на станциях и остановочных пунктах) или подписаться на бот по ссылке max.ru/expressprigbot.

При оформлении билета в чат-боте нужно выбрать дату поездки, станцию отправления/прибытия, нужный электропоезд и вид билета. Оплатить поездку с использованием Системы быстрых платежей.

После оплаты пассажир получит два QR-кода: для предъявления контролёру в электропоезде и для прохода через турникеты при их наличии на станциях отправления и прибытия.

РЖД пишут, что через чат-бот в Max также можно купить льготные билеты для студентов и школьников или оформить провоз багажа и животных.

«В ближайшее время такая возможность появится у пассажиров пригородных поездов АО “Омск-пригород” и АО “Кузбасс-пригород” в Омской и Кемеровской областях, а также АО “Алтай-пригород” и АО “Краспригород” в Алтайском и Красноярском краях. В дальнейшем планируется масштабировать сервис на все пригородные компании сети РЖД», — говорится в сообщении.