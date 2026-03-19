Новые автобусы по программе льготного лизинга поступят в Нижегородскую область

420 автобусов по программе льготного лизинга, реализуемой ГТЛК совместно с Минтрансом России в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», поставят в регионы России в 2026 году. Об этом сообщает Минтранс России.
В число участников программы вошла и Нижегородская область. Для автобуса большого класса поступят в Выксу, еще девять — в Саров.
«Ежегодная работа по обновлению общественного транспорта ведется системно, — отмечается в сообщении. — В Нижегородскую область в 2023 году поступили 193 автобуса, в 2024 году — 294, в 2025 году — 245».
В Минтрансе считают, что в регионе сформирован один из самых молодых автобусных парков в стране.
«Теперь работа будет сосредоточена на точечном обновлении и поддержании его высокого уровня», — заключили в министерстве.
