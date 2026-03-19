Общество слепых двадцать лет платило за бесплатное помещение в Воронеже

Прокуратура вернула воронежскому обществу слепых право на безвозмездное использование помещений в здании на улице Пушкинской, 42. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства в среду, 18 марта.
Отдельное здание организация получила ещё в 1980 году. При приватизации в 1990-х годах одним из обязательных условий было то, что общество слепых должно сохранить право на бесплатную эксплуатацию второго этажа. Однако с 1995 по 2014 год представителям реготделения приходилось платить за помещение. Поскольку стоимость аренды постоянно росла, общество было вынуждено покинуть здание.
По итогам проверки прокуратура направила в суд исковое заявление о признании права пользования нежилым помещением за региональным отделением Всероссийского общества слепых. Ленинский райсуд удовлетворил исковое заявление ведомства. Теперь собственникам придётся заключить с общественниками договор абсолютно безвозмездного пользования.