Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Общество слепых двадцать лет платило за бесплатное помещение в Воронеже

Суд защитил права представителей организации.

Источник: АиФ Воронеж

Прокуратура вернула воронежскому обществу слепых право на безвозмездное использование помещений в здании на улице Пушкинской, 42. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства в среду, 18 марта.

Отдельное здание организация получила ещё в 1980 году. При приватизации в 1990-х годах одним из обязательных условий было то, что общество слепых должно сохранить право на бесплатную эксплуатацию второго этажа. Однако с 1995 по 2014 год представителям реготделения приходилось платить за помещение. Поскольку стоимость аренды постоянно росла, общество было вынуждено покинуть здание.

По итогам проверки прокуратура направила в суд исковое заявление о признании права пользования нежилым помещением за региональным отделением Всероссийского общества слепых. Ленинский райсуд удовлетворил исковое заявление ведомства. Теперь собственникам придётся заключить с общественниками договор абсолютно безвозмездного пользования.