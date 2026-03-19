Подрядчика для обновления Дома Шуклиных со второго раза нашли в Воронеже

Восстановлением исторической четырехэтажки на улице Карла Маркса займется фирма «Регионстрой».

В Воронеже определен исполнитель работ по реставрации объекта культурного наследия — дома Шуклиных. Как следует из данных госзакупок, контракт на обновление постройки 1903 года заключен с воронежской компанией «Регионстрой».

Согласно договору, подрядчику предстоит выполнить комплекс мероприятий до 1 декабря текущего года. В план работ входят усиление чугунного козырька над главным входом, восстановление балконных конструкций, ремонт подвальных помещений, обновление кровли и утепление чердака. Кроме того, проектом предусмотрена реставрация фасада здания.

Стоимость контракта составила 34,5 миллиона рублей. Примечательно, что это уже вторая попытка властей найти исполнителя для сохранения исторического облика здания: предыдущий тендер, объявленный министерством строительства весной 2025 года, не вызвал интереса у потенциальных подрядчиков.

Напомним, Дом Шуклиных, возведенный более 120 лет назад, вошел в историю как первое четырехэтажное здание Воронежа и принадлежал коммерсанту Николаю Шукину.