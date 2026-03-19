Магазины одежды и обуви популярных сетей закрываются в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде стали закрываться сетевые магазины одежды и обуви. Об этом пишет NN.ru.
Ранее в городе прекратили работать торговые точки Modis в ТЦ «Фантастика» и «Жар-птица». 18 марта выяснилось, что магазин бренда закрылся и в ТЦ «РИО». Известно, что в марте компания «Одежда 3000», которой принадлежит сеть, инициировала процедуру банкротства. Сумма долга организации перед поставщиками превысила полмиллиарда рублей.
Также, по данным источника, около двух недель назад в «РИО» закрылся и магазин бренда O´stin. А еще раньше прекратили работу торговые точки сети в ТЦ «Республика» и «Золотая Миля». В трех ТЦ Нижнего Новгорода вещи O´stin пока продаются.
На грани закрытия рискует оказаться и обувной бутик Zenden в ТЦ «РИО». Магазины сети могут закрыться из-за претензий налоговой. По словам сотрудников отдела, пока прекращать обслуживание покупателей не планируется.
Ранее мы писали, что количество магазинов одежды и обуви в Нижегородской области сократилось на 7%.