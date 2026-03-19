Комитет уличенного в коррупции экс-депутата из Волгограда возглавила женщина

Лариса Гордиенко из «Единой России» сменила Станислава Короткова.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской областной думе произошли кадровые изменения. Комитет по экономической политике, туризму, инвестициям, предпринимательству, имущественным и земельным отношениям теперь возглавляет Лариса Гордиенко. Она является членом партии «Единая Россия» и до этого была заместителем председателя бюджетного комитета, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облдуму.

Ранее этот пост занимал Станислав Коротков. Он досрочно покинул депутатское кресло 12 февраля по собственному желанию. Однако Центральный районный суд признал его отставку незаконной. Прокуратура уличила Короткова в управлении бизнесом, что запрещено во время депутатской деятельности.

Теперь суд рассмотрит иск о взыскании с бывшего депутата 49,3 миллиона рублей. Надзорный орган считает, что это сумма его незаконного дохода. Судьбу Короткова также решат и члены партии «Единая Россия», где он состоит.

