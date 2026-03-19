В Бирском районе Башкирии закрыли ледовую переправу

По данным МЧС по РБ, в связи с наступлением устойчивых положительных температур в дневное время и уменьшением толщины льда с 19 марта закрывается движение по ледовой переправе через реку Белую в Бирске.
Автомобилистов просят заранее продумать маршрут движения в заданном направлении и не допускать выезда на лед вопреки установленным знакам.
На территории Башкортостана остается действующей одна ледовая переправа в селе Староянзигитово Краснокамского района на реке Белой. Напомним, что с 16 марта закрыли ледовую переправу на реке Уфе в Караидельском районе.