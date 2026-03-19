Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии хотят сделать «Урал-батыра» туристическим брендом

Идея предполагает использовать образы героя в оформлении аэропортов и вокзалов, сувенирной продукции, а также организовывать тематические экскурсии и фестивали.

Источник: Культура.РФ

19 марта в Евразийском НОЦ в рамках круглого стола «Ремесленничество и НХП: креативный взгляд на экономику» было предложено разработать концепцию туризма на основе национального эпоса «Урал-батыр». Идея предполагает использовать образы героя в оформлении аэропортов и вокзалов, сувенирной продукции, а также организовывать тематические экскурсии и фестивали, сообщили в Минторге республики.

Министр предпринимательства и туризма Светлана Верещагина отметила, что Башкортостан входит в топ-3 креативных регионов России, а ремесленничество — один из приоритетов. Для его развития уже действуют гранты и субсидии. Было решено организовать крупное брендовое событие для ремесленников и создать экспертную комиссию для отбора изделий с национальным колоритом.