Аферисты создали фейковый аккаунт нижегородского министра экологии

Мошенники создали в Telegram поддельный аккаунт министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Владимира Тужилина. Об этом предупредили в пресс-службе регионального правительства.
Власти призвали нижегородцев быть бдительными и не доверять информации, поступающей от мошенников. Все сведения, касающиеся работы правительства области в целом и Минэкологии в частности, следует перепроверять в пресс-службе.
Ранее мы рассказывали, что мошенники связались с председателем Законодательного Собрания Нижегородской области Евгением Люлиным в мессенджере МАХ. Примечательно, что аферисты представились спикеру регионального парламента его же именем.