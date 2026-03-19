Ричмонд
+2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аферисты создали фейковый аккаунт нижегородского министра экологии

Власти призвали нижегородцев быть бдительными.

Источник: Живем в Нижнем

Мошенники создали в Telegram поддельный аккаунт министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области Владимира Тужилина. Об этом предупредили в пресс-службе регионального правительства.

Власти призвали нижегородцев быть бдительными и не доверять информации, поступающей от мошенников. Все сведения, касающиеся работы правительства области в целом и Минэкологии в частности, следует перепроверять в пресс-службе.

Ранее мы рассказывали, что мошенники связались с председателем Законодательного Собрания Нижегородской области Евгением Люлиным в мессенджере МАХ. Примечательно, что аферисты представились спикеру регионального парламента его же именем.