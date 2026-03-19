Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Русскому музею 128 лет: величественный фасад и вечная проблема со штукатуркой

В Петербурге 19 марта 1898 года для посетителей открылся Русский музей императора Александра III. Корреспондент «МК в Питере» Наталья Ефимова посмотрела, как выглядит именинник в наше время.

27

Сегодня это крупнейшее собрание русского искусства в мире: более 450 тысяч экспонатов от икон до современных авторов, полотна Айвазовского, Брюллова, Репина, Врубеля и десятков других гениев. В комплекс входят Михайловский дворец, корпус Бенуа, Мраморный и Строгановский дворцы, Михайловский замок, Летний дворец Петра I и два сада.

Но даже у таких гигантов бывают свои «мелочи». Если смотреть со стороны Михайловского сквера, музей выглядит величественно. Решётку и скульптуры на ограде недавно подкрасили, передают корреспондент.

Однако стоит опустить глаза: внизу ограждения видны свежие тёмные пятна. Ранее «МК в Питере» обращал внимание на то, что гости Северной столицы показывают изъеденную ржавчиной решетку Михайловского сада. Корреспондент «МК в Питере» побывал на месте почти сразу после этого и убедился, что решетка и правда находится в не лучшей кондиции. Тем временем в Русском музее утверждают, что состояние ансамбля устойчивое и причин для беспокойства нет.