Дали всем, кроме дома № 13: в калининградском общежитии спустя две недели после аварии включат газ

«Была утечка. Мы специально нагнетаем газопровод, выдерживаем определённое время и смотрим: если нет падения давления, значит всё хорошо, мы газ можем пустить. А если оно падает, это означает, что где-то утечка. К сожалению, в такую систему газ пустить было невозможно до устранения проблемы. Наши специалисты обратились в управляющую компанию, чтобы нам предоставили доступ в жилые помещения. Сейчас управляющая компания ответила, что доступ предоставлен. В ближайшее время всё будет устранено, и газ постараются пустить сегодня, 19 марта», — пояснили в «Калининградгазификации».