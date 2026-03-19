Депутаты Заксобрания Нижегородской области обсудили тему ТО ВКГО

Вопросы технического обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного газового оборудования обсудили члены комитета Законодательного Собрания Нижегородской области по жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу на заседании 18 марта. Об этом сообщает пресс-служба ЗС НО.
Представители компании «Газпром газораспределение Нижний Новгород» отчитались о работе в 2025 году по данному направлению и обозначили основные проблемы. По состоянию на начало 2026 года в регионе газифицировано более 1,27 миллиона помещений — квартир и индивидуальных жилых домов. Из них 1,167 миллиона объектов находятся в зоне обслуживания «Газпром газораспределение Нижний Новгород», остальные обслуживают девять независимых специализированных организаций. Охват договорами на техническое обслуживание составляет 1,225 миллиона абонентов, в том числе 880 тысяч — в многоквартирных домах и 344 тысячи — в частном секторе.
Особую тревогу вызывают дома с непосредственной формой управления, где жильцы до сих пор не заключили договоры со специализированными организациями.
Статистика происшествий остается тревожной. В 2025 году произошло 17 инцидентов, связанных с использованием газа в быту. Из них 13 случаев отравления угарным газом — пострадали 25 человек, трое погибли. Зафиксировано четыре хлопка газовоздушной смеси, в результате которых один человек погиб и один пострадал. Так, в Богородске причиной взрыва стала утечка газа из патрубка фильтра отопительного котла 1980-х годов, выработавшего ресурс. Договора на техническое обслуживание с абонентом не было.
Основные нарушения, выявляемые при проверках: самостоятельная замена и переустановка газового оборудования, переустройство помещений, закрытие доступа к газопроводам, заклеивание вентиляционных каналов, установка принудительной вентиляции, нарушающей естественный воздухообмен, а также отключение датчиков загазованности и автоматики безопасности. Особое внимание депутаты обратили на необходимость регулярной проверки дымоходов и вентканалов: согласно новым правилам, они должны осматриваться три раза в год, а акты освидетельствования теперь обязательны и для владельцев индивидуальных жилых домов.
В ходе обсуждения депутаты подняли проблему возможного навязывания жителям платных услуг со стороны подрядных организаций. Было отмечено, что любой случай отключения газа должен фиксироваться с составлением акта и проверяться аварийной службой. Представители «Газпрома» заверили, что все подрядчики проходят обучение и контроль, а задача специалистов — не навязывать дополнительные услуги, а обеспечивать безопасность.
Председатель комитета по ЖКХ и ТЭК Владимир Беспалов акцентировал внимание на необходимости четкого информирования жителей об их правах и обязанностях.
«Мы должны исключить любые манипуляции при проведении техобслуживания. Жители должны знать исчерпывающий перечень оснований, по которым может быть отключено газовое оборудование. Особенно важно это в свете изменений, вступивших в силу с 1 марта: теперь составлять договоры на техобслуживание могут только сами газораспределительные организации, к сетям которых подключен дом. Стоимость работ будет устанавливаться региональной службой по тарифам. Кроме того, для частных домов обязательным условием стало наличие акта освидетельствования дымоходов и вентканалов. Эту информацию необходимо донести до каждого потребителя — через управляющие компании, сайты, социальные сети, мессенджеры. Мы должны работать на опережение, чтобы люди были готовы и понимали, что все требования направлены на сохранение их жизни и здоровья», — заявил Владимир Беспалов.
По итогам обсуждения комитет предложил продолжить работу по информированию населения о правилах безопасности при использовании газа. Профильным ведомствам рекомендовано сформировать и распространить понятные памятки с перечнем оснований для отключения оборудования и порядком действий в различных ситуациях. Депутаты также будет держать на контроле реализацию новых требований, чтобы защитить интересы жителей.