В Красноярском крае выпустили детские словари для сохранения долганского языка

На Таймыре завершился грантовый проект «Мой словарик».

Источник: Комсомольская правда

На Таймыре выпустили детские словари для сохранения долганского языка. Итоги грантового проекта «Мой словарик» подвели специалисты Агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края.

Автор инициативы — эксперт по этнопедагогической дидактике Зоя Ичин-Норбу. В рамках проекта издали детские долганские словари, раскраску «Тундровые чудеса», а также провели цикл образовательных и спортивных мероприятий. Занятия прошли на севере региона: в Дудинке, Норильске, Хатанге и Новорыбной.

К работе привлекли носителей языка. Инициатива также дала старт новым семейным и профильным школам — от рукоделия до журналистики.

Ранее мы писали, что 31 марта в Красноярском крае начнется прием заявлений на получение разрешений на добычу бурого медведя в весенне-летний охотничий период.