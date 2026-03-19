В Красноярском крае выпустили детские словари для сохранения долганского языка

На Таймыре выпустили детские словари для сохранения долганского языка. Итоги грантового проекта «Мой словарик» подвели специалисты Агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов Красноярского края.
Автор инициативы — эксперт по этнопедагогической дидактике Зоя Ичин-Норбу. В рамках проекта издали детские долганские словари, раскраску «Тундровые чудеса», а также провели цикл образовательных и спортивных мероприятий. Занятия прошли на севере региона: в Дудинке, Норильске, Хатанге и Новорыбной.
К работе привлекли носителей языка. Инициатива также дала старт новым семейным и профильным школам — от рукоделия до журналистики.
