Реформа ОСМС 2.0: что изменится в обязательном медицинском страховании

Основные направления реформ.
Открывая совещание, Олжас Бектенов отметил, что в новом Конституционном акте государства закреплен принцип человекориентированности, что означает фокус на интересах и нуждах граждан в любых сферах, включая здравоохранение. Одной из ключевых задач, поставленных Президентом, является повышение эффективности и прозрачности системы ОСМС, что требует активных шагов по улучшению качества медицинских услуг.
Премьер-министр подчеркнул важность предотвращения хищений в системе здравоохранения, особенно в части использования средств, выделяемых на здоровье населения. Одним из значимых решений, по его словам, стало передачу Фонда ОСМС в ведение Министерства финансов, что должно блокировать возможности для коррупционных схем и фальсификации документации.
«Главный принцип работы — каждый бюджетный тенге должен доходить до гражданина, обеспечивая его реальной медицинской помощью, лекарствами или медицинскими изделиями. Это должно быть прозрачным и с цифровым следом», — заявил Бектенов.
Реформа ОСМС 2.0.
Министр финансов Мади Такиев доложил о ходе работы по модернизации системы, отметив, что Фонд ОСМС ежегодно перераспределяет порядка 3,4 трлн тенге. В рамках совершенствования были разработаны поправки в законодательство, направленные на оптимизацию финансовых потоков, повышение эффективности управления средствами и интеграцию добровольного медицинского страхования в единую систему.
Комплекс мер по улучшению ОСМС.
Председатель правления Фонда ОСМС, Гульмира Сабденбек, рассказала о принятых мерах для улучшения системы. Одной из главных проблем, выявленных в ходе анализа, является отсутствие целостного управления и фокус на объемах услуг, а не на реальных результатах для пациента.
Для решения этого Фонд принял следующие меры:
Усиление контроля за финансовыми потоками и пересмотр подходов к лимитированию объемов медицинской помощи. Централизация финансовых полномочий, включая планирование, мониторинг и закупки. Внедрение искусственного интеллекта для аналитического мониторинга и выявления аномалий. Интеграция информационных систем Фонда ОСМС, Министерства здравоохранения и Министерства финансов.
Модель ОСМС 2.0.
Премьер-министр также ознакомился с новой моделью ОСМС 2.0, которая направлена на переход от операционного финансирования к стратегическому интеллектуальному управлению. В рамках новой архитектуры ОСМС будут внедрены следующие ключевые элементы:
Актуарное управление: долгосрочное прогнозирование финансовых обязательств, учитывающее демографию и заболеваемость. Риск-ориентированная модель: медицинские организации будут разделены на три категории, и их деятельность будет оцениваться по риск-скорингу. Цифровой антифрод-контроль: система для автоматического выявления мошенничества и неэффективных расходов. Единая цифровая архитектура: объединение всех процессов от планирования до оплаты с использованием цифрового тенге.
Цифровая платформа Qalqan.
Жанасыл Оспанов, руководитель Информационно-учетного центра, представил платформу Qalqan, которая станет основой для цифровизации системы ОСМС. Эта платформа позволит:
Аккумулировать информацию по услугам, госпитализациям, анализам и затратам. Обеспечить единый сквозной маршрут пациента. Анализировать ресурсы, инфраструктуру и кадровый дефицит в медицинских организациях.
Кроме того, в систему будет встроен механизм народного контроля, который позволит гражданам сообщать о несоответствиях.
Экономический эффект и прогнозы.
По оценкам Фонда, внедрение новых решений позволит сэкономить более 200 млрд тенге благодаря более эффективному использованию средств и устранению неэффективных расходов.
Поручения и сроки.
В результате совещания премьер-министр одобрил предложенные подходы и дал ряд поручений:
Министерствам юстиции, национальной экономики и здравоохранения нужно до 25 марта внести поправки для совершенствования деятельности Фонда. Министерству финансов совместно с другими ведомствами до 31 марта представить предложения по сокращению размера ежегодного взноса государства в Фонд. Акимам городов и областей до 15 апреля 2026 года обеспечить переход медорганизаций на систему Qalqan.