Новый современный электробус пройдет испытание в Ростове в 2026 году

На маршрутах в Ростове опробуют электробус последнего поколения СитиМакс-12.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону испытают новый электробус. Машина поступила от компании-производителя, рассказал глава донской столицы Александр Скрябин.

— Встретился с представителями Ликинского автобусного завода, которые доставили в наш город современный электробус последнего поколения СитиМакс-12. Во время встречи договорились, что в этом году он будет работать на городских маршрутах в тестовом режиме, — написал в соцсетях Александр Скрябин.

Глава Ростова осмотрел транспорт и узнал все о его технических характеристиках. Выяснилось, что электробус после зарядки может работать без перерыва в течение всей смены. Салон обрудован системами климат-контроля и видеонаблюдения, есть медиапанели и аппарели для маломобильных пассажиров.

— Посмотрим, как поведет себя электробус на ростовских маршрутах, — добавил Александр Скрябин.

В рамках Стратегии развития городского транспорта, разработанной проектным институтом «МосТрансПроект», в Ростове планируют приобретение 30 электробусов.

