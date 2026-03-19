Полицейские задержали участника драки в ресторане на проспекте Мира, скрывавшегося почти два года

Сотрудники уголовного розыска задержали 36-летнего жителя Гурьевского района, который почти два года находился в розыске за избиение мужчины в центре Калининграда.
Инцидент произошёл в конце июня 2024 года в одном из ресторанов на проспекте Мира. Между посетителями вспыхнул конфликт, переросший в драку. В результате потасовки 47-летний калининградец получил травмы, а нападавший скрылся.
По факту умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести возбудили уголовное дело, подозреваемого объявили в розыск. Участковым удалось установить личность беглеца — им оказался ранее судимый мужчина.
Задержанному грозит до трёх лет лишения свободы, сообщает УМВД по Калининградской области.