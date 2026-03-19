В красноярском «Роевом ручье» рассказали, как дикобразы отстаивают личные границы

«Иглы у него двух типов. Длинные и гибкие — до 40 сантиметров — служат для устрашения. Короткие, но острые как кинжалы предназначены для серьёзного разговора, если устрашение не сработало. Существует миф, который пора развеять раз и навсегда: дикобраз не стреляет иглами. Ни при каких обстоятельствах. Ни в кого и никогда. Эта легенда тянется ещё с античных времён», — рассказали в «Роевом ручье».