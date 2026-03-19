В красноярском «Роевом ручье» рассказали, как дикобразы отстаивают личные границы

В Красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» рассказали об особенностях игл у дикобразов, и как они защищают личные границы.
По словам специалистов парка, дикобраз не нападает первым. Его 30 тыс. игл являются не оружием нападения, а способом коммуникации, чтобы к нему не приближались. Сначала они предупреждают — топотом, фырканьем, демонстрацией игл. Потом дают шанс отступить. И только в крайнем случае применяют силу.
«Иглы у него двух типов. Длинные и гибкие — до 40 сантиметров — служат для устрашения. Короткие, но острые как кинжалы предназначены для серьёзного разговора, если устрашение не сработало. Существует миф, который пора развеять раз и навсегда: дикобраз не стреляет иглами. Ни при каких обстоятельствах. Ни в кого и никогда. Эта легенда тянется ещё с античных времён», — рассказали в «Роевом ручье».
Дикобразы живут либо в одиночестве, либо устойчивыми парами. Роют глубокие норы с несколькими выходами — на случай, если кому-то из двоих понадобится личное пространство.
Сейчас в «Роевом ручье» проживают два гребенчатых дикобраза.
