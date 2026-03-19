В России день будет казаться длиннее ночи в первые сутки астрономической весны

«У Земли есть атмосфера, которая преломляет солнечные лучи и действует для них подобно призме. Вблизи горизонта Солнце на самом деле располагается на 1,5 градуса ниже, чем видит наблюдатель. Из-за атмосферной рефракции (преломления солнечных лучей в атмосфере Земли) наблюдатель видит восходящее Солнце немного раньше, а закат длится дольше. По этой причине в дни равноденствий продолжительность дня немного больше продолжительности ночи. В средних широтах Земли эта разница составляет около 8−11 минут», — сообщили в планетарии.