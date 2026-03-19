Клиенты банка в Пермском крае разместили на счетах и вкладах более 455 млрд рублей

Наибольшее количество приходных операций по вкладам клиентов зарегистрировано в декабре, превысив отметку в 120 тысяч.

Источник: Комсомольская правда

По итогам 2025 года жители Прикамья разместили на счетах и вкладах в Сбербанке более 455 млрд рублей, что на 26% больше показателя 2024 года.

Объем новых привлечений средств физических лиц, открытых дистанционно, превысил 261 млрд рублей, составив 57% от суммы всех счетов и вкладов, открытых клиентами Сбербанка в регионе.

Наибольшее количество приходных операций по вкладам клиентов зарегистрировано в декабре, превысив отметку в 120 тысяч.

Ольга Калинина, заместитель управляющего Пермским отделением Сбербанка:

«Положительная динамика прироста средств на счетах наших клиентов свидетельствует о высоком уровне доверия населения к Сберу и осознанном подходе к управлению личными средствами. Активное размещение свободных ресурсов в надежные банковские инструменты подчеркивает растущую финансовую грамотность жителей региона».