Клиенты банка в Пермском крае разместили на счетах и вкладах более 455 млрд рублей

По итогам 2025 года жители Прикамья разместили на счетах и вкладах в Сбербанке более 455 млрд рублей, что на 26% больше показателя 2024 года.
Объем новых привлечений средств физических лиц, открытых дистанционно, превысил 261 млрд рублей, составив 57% от суммы всех счетов и вкладов, открытых клиентами Сбербанка в регионе.
Наибольшее количество приходных операций по вкладам клиентов зарегистрировано в декабре, превысив отметку в 120 тысяч.
Ольга Калинина, заместитель управляющего Пермским отделением Сбербанка:
«Положительная динамика прироста средств на счетах наших клиентов свидетельствует о высоком уровне доверия населения к Сберу и осознанном подходе к управлению личными средствами. Активное размещение свободных ресурсов в надежные банковские инструменты подчеркивает растущую финансовую грамотность жителей региона».