Премия «Служение»: идет народное голосование за проекты Норильска

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Продолжается народное голосование за проекты Норильска в финале Всероссийской муниципальной премии «Служение»!
Это тот этап, где все решает не жюри, а люди. Именно ваши голоса могут приблизить проекты к победе, которая принесет не только награды и статуэтки, но и внимание всей России к заполярному городу.
С разных концов страны на премию подали 63 тысячи заявок, в финал вышли всего 110. В их числе наши инициативы, которые меняют Норильск, создают новые возможности и формируют облик будущего.
Отдать свой голос за локальные проекты можно до 6 апреля через «Госулуги» на сайте премии pos.gosuslugi.ru/lkp/slujenie-2026/
Проект № 1: «Открытый код будущего: Цифровой диалог о Норильске 2035».
Номинация: «Диалог с населением — открытость власти».
Платформа 2035 — это цифровой двойник Норильска, интерактивная 3D-карта, (https://norilsk2035.ru/) которая в деталях показывает, как меняется город по плану реновации до 2035 года.
Проголосовать можно по ссылке: pos.gosuslugi.ru/lkp/slujenie-2026/69/
Проект № 2: «Общественно-культурный центр “Башня” Номинация: “Развитие территории — благополучие жителей”.
Легендарное здание 1951 года получило новую жизнь. Теперь это главное место притяжения норильчан — пространство для творчества, развития и отдыха.
Оставьте свой голом по ссылке: pos.gosuslugi.ru/lkp/slujenie-2026/9/
Депутат Норильского городского Совета депутатов, директор Агентства развития Норильска Максим Миронов напоминает, что инициативы Норильска впервые вышли в финал масштабной премии.
«Мы вывели проекты на новый уровень, наши практики уже среди 110 лучших в стране. Сейчас важно объединиться и поддержать заявки в народном голосовании. Норильск достоен большего», — сказал он.
По итогам народного голосования будут определены 40 лучших инициатив, которые утвердит наблюдательный совет. Церемония награждения состоится 21 апреля 2026 в рамках III Всероссийского муниципального форума «МАЛАЯ РОДИНА — СИЛА РОССИИ».