«Фокус на развитие территорий»: на сессии Законодательного Собрания приняли новые законы (видео)

Среди принятых законов — поправки в закон о переводе сельскохозяйственных земель в другие категории. Он станет более многоступенчатым, чтобы избежать злоупотребления. Также во время сессии депутаты утвердили схему избирательных округов, а для девяти муниципальных округов одобрили наименования. В частности, новая схема предполагает 22 одномандатных избирательных округа, в также одному двухмандатному округу на территориях Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных округов.