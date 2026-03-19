«Фокус на развитие территорий»: на сессии Законодательного Собрания приняли новые законы (видео)

В Красноярске прошло очередное заседание сессии Законодательного Собрания региона. Значительная часть повестки, в которой было 50 вопросов, касалась развития территорий: присвоения наименований округам, вопросов пожарной безопасности, территориального планирования и землепользования.
Среди принятых законов — поправки в закон о переводе сельскохозяйственных земель в другие категории. Он станет более многоступенчатым, чтобы избежать злоупотребления. Также во время сессии депутаты утвердили схему избирательных округов, а для девяти муниципальных округов одобрили наименования. В частности, новая схема предполагает 22 одномандатных избирательных округа, в также одному двухмандатному округу на территориях Таймырского Долгано-Ненецкого и Эвенкийского муниципальных округов.
«Значительная часть повестки сегодняшнего заседания была посвящена жизни территорий, организационным аспектам системы муниципальной власти, приведению законодательной базы в соответствие с принятыми решениями, а также социальной политике и экономике территорий. Такой акцент обусловлен тем, что в общем объёме бюджета текущего года более 130 миллиардов рублей краевой бюджет направляет на развитие территорий», — отметил спикер Законодательного Собрания Алексей Додатко.
Председатель парламента напомнил, что недавно было принято решение о распределении субсидии в размере 400 миллионов рублей на совершенствование работы социальных учреждений в тридцати трёх территориях края.
«Подчеркну: фокус на развитие территорий, на качество жизни людей и её позитивные изменения для нас в приоритете», — отметил Алексей Додатко.
Напомним, о субсидии недавно в своем канале в MAX рассказывал губернатор края Михаил Котюков. Поддержать планируется в этом году 33 муниципалитета. 400 млн рублей помогут отремонтировать и оснастить 50 социальных учреждений: школ, детских садов, домов культуры, учреждений дополнительного образования и спортивных объектов.
«Среди проектов: капитальный ремонт чаши бассейна в спортшколе Дивногорска, возведение модульного здания раздевалки для спортсменов в Сосновоборском округе и спортплощадки в Каратузском округе. Обновление коснется школ и детских садов в Балахтинско-Новоселовском, Бирилюсском, Боготольском, Большемуртинско-Сухобузимском, Идринско-Краснотуранском и других округах. Важный принцип этой работы — проекты формировались с учётом мнения самих жителей», — рассказывал губернатор.
Он подчеркнул, что в прошлом году по этой же программе удалось отремонтировать 45 школ, 20 детских садов, учреждения культуры, спорта и дополнительного образования.