Самая длинная учебная четверть заканчивается: как долго продлятся весенние каникулы у школьников Башкирии

Министр просвещения республики Ильдар Мавлетбердин напомнил, что самая длинная учебная четверть подходит к концу. Весенние каникулы стартуют 28 марта и продлятся до 5 апреля включительно.
До начала отдыха классным руководителям рекомендовано провести с детьми беседы о безопасности у водоемов, в период таяния снега и на дорогах. Родителям советуют занять детей на каникулах и не оставлять младших школьников одних дома.
Четвертая учебная четверть начнется 6 апреля с «Разговора о важном». Завершится учебный год 26 мая.