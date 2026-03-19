Край присоединится к акции «Ночь театрального искусства»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 27 марта состоится первая всероссийская акция «Ночь театрального искусства».

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 27 марта состоится первая всероссийская акция «Ночь театрального искусства».

Масштабное событие будет посвящено 150-летию Союза театральных деятелей России.

Акция, объединяющая профессиональное сообщество и зрителей по всей стране, состоится во Всемирный день театра.

В акции примут участие более 800 театров, творческих коллективов и культурных площадок по всей стране. Готовится свыше 1200 мероприятий: показы вечерних и ночных спектаклей, творческие встречи, лекции и мастер-классы, открытые репетиции и многое другое. География проекта охватывает все регионы России, — сообщила в Мах министр культуры РФ Ольга Любимова.

Красноярский край также поддержит «Ночь театрального искусства», события пройдут в Красноярске, Ачинске, Мотыгино, Норильске и Канске. Участие в мероприятиях «Ночи театрального искусства» бесплатное, по предварительной регистрации, отмечает портал Культура24.

Узнать больше по теме
Ольга Любимова: биография министра культуры РФ, экс-корреспондента и театроведа
Нынешний министр культуры Ольга Любимова до назначения на высокий государственный пост занималась журналистикой и киноиндустрией — и то и другое, как отмечали коллеги по цеху, получалось у нее хорошо. Собрали главное о карьере, взглядах и биографии чиновницы.
Читать дальше