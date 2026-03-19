Край присоединится к акции «Ночь театрального искусства»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 27 марта состоится первая всероссийская акция «Ночь театрального искусства».
Масштабное событие будет посвящено 150-летию Союза театральных деятелей России.
Акция, объединяющая профессиональное сообщество и зрителей по всей стране, состоится во Всемирный день театра.
В акции примут участие более 800 театров, творческих коллективов и культурных площадок по всей стране. Готовится свыше 1200 мероприятий: показы вечерних и ночных спектаклей, творческие встречи, лекции и мастер-классы, открытые репетиции и многое другое. География проекта охватывает все регионы России, — сообщила в Мах министр культуры РФ Ольга Любимова.
Красноярский край также поддержит «Ночь театрального искусства», события пройдут в Красноярске, Ачинске, Мотыгино, Норильске и Канске. Участие в мероприятиях «Ночи театрального искусства» бесплатное, по предварительной регистрации, отмечает портал Культура24.