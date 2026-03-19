11 новых автобусов получит Нижегородская область по программе лизинга

В 2026 году в два города Нижегородской области поставят 11 новых автобусов по программе льготного лизинга. Об этом рассказали в Минтрансе РФ.
Два автобуса большого класса получит Выкса. Еще девять единиц транспорта привезут в Саров. В общей сложности до конца года в российские города планируется поставить по программе лизинга 420 автобусов.
Ежегодная работа по обновлению общественного транспорта ведется системно. В 2023 году в Нижегородскую область поставили 193 новых автобуса, в 2024 году — уже 294. Еще 245 единиц подвижного состава направили в регион в прошлом году. Напомним, что 59 из них были доставлены в Нижегородскую область в ноябре 2025 года.