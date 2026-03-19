11 новых автобусов получит Нижегородская область по программе лизинга

Ежегодная работа по обновлению общественного транспорта ведется системно. В 2023 году в Нижегородскую область поставили 193 новых автобуса, в 2024 году — уже 294. Еще 245 единиц подвижного состава направили в регион в прошлом году. Напомним, что 59 из них были доставлены в Нижегородскую область в ноябре 2025 года.