Юные экскурсоводы показали свои таланты на конкурсе в Нижнем Новгороде

Завершающий этап городского конкурса прошел в ДДТ им. В. П. Чкалова.

65 юных исследователей приняли участие в этапе XXIX городского конкурса «Я горжусь тобой, Нижний Новгород!», который состоялся во Дворце детского творчества имени В. П. Чкалова 19 марта.

В рамках подготовленных экскурсий школьники рассказали об истории нижегородской архитектуры и промышленности, промыслах нашего региона, знаменитых земляках, воинах Великой Отечественной войны и героях тыла.

Победителей будут определять в нескольких номинациях, среди которых — «Научный и культурный потенциал Горьковского края в период Великой Отечественной войны», «Теорема жизни… без границ», «Старый Нижний старинными маршрутами».

Конкурс проводится по программе патриотического движения учащихся «Юные хранители Славы нижегородцев». Его цель — гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание школьников через их приобщение к истории Нижегородского края.

Ранее сообщалось, что нижегородцы могут принять участие во Всероссийском конкурсе «Родная игрушка».