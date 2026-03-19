Юные экскурсоводы показали свои таланты на конкурсе в Нижнем Новгороде

65 юных исследователей приняли участие в этапе XXIX городского конкурса «Я горжусь тобой, Нижний Новгород!», который состоялся во Дворце детского творчества имени В. П. Чкалова 19 марта.
В рамках подготовленных экскурсий школьники рассказали об истории нижегородской архитектуры и промышленности, промыслах нашего региона, знаменитых земляках, воинах Великой Отечественной войны и героях тыла.
Победителей будут определять в нескольких номинациях, среди которых — «Научный и культурный потенциал Горьковского края в период Великой Отечественной войны», «Теорема жизни… без границ», «Старый Нижний старинными маршрутами».
Конкурс проводится по программе патриотического движения учащихся «Юные хранители Славы нижегородцев». Его цель — гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание школьников через их приобщение к истории Нижегородского края.
