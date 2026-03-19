В Перми по решению суда участок у реки Мостовой вернули в госсобственность

На территории было установлено ограждение, которое мешало доступу людей к воде.

В Перми суд поддержал требования прокуратуры и признал незаконным частное владение частью земли на берегу реки Мостовой. Решение вынес Орджоникидзевский районный суд.

Поводом для иска стала проверка, в ходе которой выяснилось, что участок был оформлен с нарушениями законодательства. Как установили специалисты, его часть находится на территории водного фонда и входит в береговую полосу реки, где частная собственность запрещена.

Кроме того, на спорной территории было установлено ограждение, которое мешало свободному доступу людей к воде.

Суд постановил, что право собственности на участок площадью 233 квадратных метра, расположенный в пределах береговой линии, отсутствует. Владельца обязали убрать часть забора.