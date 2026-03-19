Стены домов Волгограда покроют граффити

Первое заседание попечительского совета реготделения Русского географического общества (РГО) состоялось накануне в Волгограде. Решение о его создании было принято в 2025-м, когда РГО отметило 180-летие, а его отделение в Волгоградской области — 75-летний юбилей.
В повестке первого заседания были преимущественно организационные вопросы, сообщает пресс-служба облдумы. О результатах работы реготделения и перспективах развития рассказал его руководитель, ректор ВГСПУ Александр Коротков.
В планах — установка памятных табличек и знаков в честь выдающихся ученых. Кроме того, прозвучало предложение украсить стены волгоградских домов тематическими рисунками в рамках проекта «Географфити» и расширить лагерные профильные смены «Мир открытий».
