Стены домов Волгограда покроют граффити

Тематические рисунки нанесут в рамках проекта Русского географического общества.

Первое заседание попечительского совета реготделения Русского географического общества (РГО) состоялось накануне в Волгограде. Решение о его создании было принято в 2025-м, когда РГО отметило 180-летие, а его отделение в Волгоградской области — 75-летний юбилей.

В повестке первого заседания были преимущественно организационные вопросы, сообщает пресс-служба облдумы. О результатах работы реготделения и перспективах развития рассказал его руководитель, ректор ВГСПУ Александр Коротков.

В планах — установка памятных табличек и знаков в честь выдающихся ученых. Кроме того, прозвучало предложение украсить стены волгоградских домов тематическими рисунками в рамках проекта «Географфити» и расширить лагерные профильные смены «Мир открытий».

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал, что на заседании регионального экосовета обсуждались две стороны одной проблемы — сохранения сайгаков и ущерба, который наносят эти краснокнижные животные аграриям.