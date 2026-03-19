Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туристический поток в Нижегородскую область из-за рубежа вырос в 5 раз за 5 лет

Выводы были сделаны на основе данных пункта пропуска в нижегородском аэропорту.

Источник: Живем в Нижнем

Число гостей из зарубежных стран, посетивших Нижегородскую область, выросло в пять раз с 2021 года. Об этом рассказал глава региона Глеб Никитин в своем телеграм-канале.

Такие выводы были сделаны на основе данных пункта пропуска в нижегородском аэропорту. Губернатор отметил, что в этом году власти ожидают рост пассажиропотока и воздушных судов заграничного следования.

«Это подтверждение того, что наше культурно-историческое наследие интересно для жителей других стран, несмотря на сложные внешние обстоятельства. Открывая Нижегородскую область для гостей из-за рубежа, мы транслируем наши ценности всему миру», — отметил Глеб Никитин.

Также губернатор подчеркнул, что привлечение иностранных туристов поможет разрушить многие стереотипы и создать пространство взаимного уважения.

Напомним, губернатор Нижегородской области доложил президенту РФ Владимиру Путину о росте турпотока в регион.