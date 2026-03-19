Туристический поток в Нижегородскую область из-за рубежа вырос в 5 раз за 5 лет

Число гостей из зарубежных стран, посетивших Нижегородскую область, выросло в пять раз с 2021 года. Об этом рассказал глава региона Глеб Никитин в своем телеграм-канале.
Такие выводы были сделаны на основе данных пункта пропуска в нижегородском аэропорту. Губернатор отметил, что в этом году власти ожидают рост пассажиропотока и воздушных судов заграничного следования.
«Это подтверждение того, что наше культурно-историческое наследие интересно для жителей других стран, несмотря на сложные внешние обстоятельства. Открывая Нижегородскую область для гостей из-за рубежа, мы транслируем наши ценности всему миру», — отметил Глеб Никитин.
Также губернатор подчеркнул, что привлечение иностранных туристов поможет разрушить многие стереотипы и создать пространство взаимного уважения.
